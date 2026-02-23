Viene travolto dal grosso tronco che sta tagliando boscaiolo muore a 53 anni | la tragedia in Abruzzo

Un boscaiolo di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un grosso tronco mentre lavorava in un bosco in località “Il Ceppo”, nel Teramano. La causa dell’incidente è il crollo improvviso del tronco durante le operazioni di taglio. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La zona è stata isolata per le verifiche del caso.

Stava tagliando un grosso tronco che lo ha travolto schiacciandolo, in un bosco in località “Il Ceppo”, nel Teramano. Come riporta LaPresse, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro un boscaiolo di 53 anni di Pietralta di Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo. Il 53enne, sposato e con 2 figli piccoli, è morto sul colpo. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 i quali hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso. L'uomo lavorava in società con i fratelli, era stimato e considerato un boscaiolo esperto. Aperto dalla Procura un fascicolo per fare chiarezza sull'incidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Boscaiolo travolto dal tronco che stava tagliando, è morto sul colpo scaraventato nel canale BrentellaUn boscaiolo è morto dopo essere stato travolto dal tronco che stava tagliando, finendo nel canale Brentella.

Giacomo Casagrande travolto dal tronco che stava tagliando, il boscaiolo 71enne è morto sul colpo scaraventato nel canale BrentellaGiacomo Casagrande è morto dopo essere stato travolto da un tronco mentre lavorava nel bosco a Biadene, frazione di Montebelluna.

