Viareggio madre lascia le figlie chiuse in auto dopo essersi ubriacata | denunciata

Una donna di 40 anni si trova sotto accusa per aver lasciato le sue due bambine di 3 e 4 anni chiuse in auto per diverse ore, mentre era ubriaca. Le piccole sono state trovate sole e infreddolite in un parcheggio a Viareggio. La madre aveva perso il controllo a causa dell’alcol e non si era accorta della situazione. La polizia ha intervenuto dopo una segnalazione e ha disposto il ricovero delle bambine. La donna è stata denunciata per negligenza.

