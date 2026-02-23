Viareggio | lascia le figlie per ore in auto e va a festeggiare il Carnevale 40enne denunciata

Un uomo di 40 anni ha abbandonato le sue due figlie in auto per diverse ore, mentre partecipava ai festeggiamenti del Carnevale a Viareggio. Le bambine, in lacrime e con freddo, sono state trovate e soccorse dagli agenti di polizia. La donna ha deciso di lasciare le figlie da sole, ignorando le condizioni di disagio in cui si trovavano. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona.

VIAREGGIO (LUCCA) – Una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minori a Viareggio. E’ accaduto ieri sera, 21 febbraio 2026, a Viareggio. La donna, madre di due bambine di tre e di quattro anni, avrebbe lasciato chiuse in auto per ore del figlie e si sarebbe ubriacata. Le piccole, in lacrime ed infreddolite, sono state soccorse dagli agenti delle volanti del commissariato di polizia. Dopo aver assistito insieme alle figlie all’ultimo corso del Carnevale, la 40enne avrebbe sistemato le bimbe nell’auto e poi si sarebbe allontanata. Alcune ore dopo, intorno alle 23, secondo quanto si apprende, la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Viareggio, madre lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per andare a bere al Carnevale: salvate nella notteUna madre di Viareggio ha lasciato le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per andare a bere al Carnevale, causando preoccupazione tra i passanti.

Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Intervento della poliziaUn uomo ha lasciato le due figlie piccole in auto e si è recato a bere al Carnevale di Viareggio, probabilmente per il troppo alcol consumato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale, è il giorno del gran finale.

Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Era talmente sbronza che non riusciva più ritrovarlaViareggio: quarantenne denunciata per abbandono di minore, le bambine hanno 3 e 4 anni. La donna era andata a festeggiare il Carnevale ... msn.com

Madre si ubriaca e lascia le figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per ore dopo il Carnevale: «Non ricordo dove ho parcheggiato»Ha lasciato le figlie di tre e quattro anni chiuse in auto per ore, mentre lei si allontanava dopo aver bevuto troppo. È accaduto a Viareggio, ... msn.com

Viareggio, madre si ubriaca e lascia le bimbe chiuse in auto: denunciata #viareggio x.com

50news Versilia. . Viareggio: Madre ubriaca lascia le bambine chiuse in auto per ore,la Polizia di Stato salva le piccole - facebook.com facebook