Viaggio tra vedette clienti e pusher | così funziona lo spaccio al Corvetto

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a colpi di pistola dall’assistente capo Carmelo Cinturrino, causando la sospensione delle attività nella portineria del quartiere Corvetto. Testimoni segnalano come i pusher e i clienti usino le vedette per scambiare droga, creando un sistema di comunicazione rapido e invisibile. La presenza di queste figure protette da alcuni residenti alimenta un mercato illegale che si muove tra le vie del quartiere. La situazione resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Milano – La portineria è chiusa da giorni. O meglio, dal giorno successivo a quello in cui Abderrahim Mansouri è stato ucciso con un colpo di pistola esploso dall’arma d’ordinanza dell’assistente capo Carmelo Cinturrino. Lì, in uno degli stabili popolari di via Mompiani, lavora come custode la compagna del poliziotto. E lì spesso si vedeva pure il quarantunenne indagato per l’omicidio del pusher marocchino di 28 ann i. Il continuo via vai di clienti e pusher. Siamo nel cuore del Corvetto, a due passi da piazzale Ferrara. I pochi residenti che si affacciano alla finestra o che accettano di scambiare due chiacchiere davanti al cancello d’ingresso raccontano del continuo viavai di clienti, di pusher che smerciano droga in casa e delle vedette che tutto notano e tutto segnalano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

