Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25

Il traffico sulla via Casilina si intensifica a causa di lavori in prossimità dell’incrocio con via di Vermicino, creando rallentamenti in direzione Finocchio. La congestione interessa anche la via Prenestina tra il Grande Raccordo e via di Torrenova, con veicoli in coda. Nei pressi di Monterotondo Scalo, entrambe le corsie di via Salaria sono rallentate. Questi disagi dimostrano come le condizioni stradali possano peggiorare con l’arrivo dell’inverno.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio percorrendo via Casilina si lamenta a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio rallentamenti in via Prenestina tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione percorrendo via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia ci spostiamo in via Cristoforo Colombo dove si sta in coda altezza via di Malafede direzione Ostia da Calolzio ad Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 20:25Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla Cassia Veientana ha provocato lunghe code tra le rughe e via del Prato della Corte, creando disagi al traffico.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità intervento di rifacimento manto stradale a via Vinadio, sino a fine servizio la linea bus 027 è deviata. Salta la fermata "Laghi delle Colline". x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook