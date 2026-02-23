Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 19 | 40

Un incidente ha causato un rallentamento nel traffico sulla via Prenestina, tra il Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova, provocando code in entrambe le direzioni. La congestione si verifica principalmente nella zona di Ponte di Nona e si estende fino a Santa Maria delle Mole, dove si registrano ritardi significativi. Le autorità stanno gestendo la situazione, mentre gli automobilisti sono invitati a cercare percorsi alternativi. La viabilità resta critica in diverse aree della capitale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sui principali autostrade del territorio percorrendo via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Appia si rallenta altezza a Santa Maria delle Mole direzione Albano in veneto per allenamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico tra il Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona nel territorio di buttana per incidente traffico rallentato Concordia sulla strada provinciale via delle Molette tra via Nomentana e via del Soldato le due sensi di marcia taglio roccia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio