Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 19 | 10

Il traffico sulla Tangenziale di Roma si intensifica a causa di un incidente che blocca una corsia tra Nomentana e Prenestina. La congestione si estende anche sulla A24, con rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara, e sulla Roma-Fiumicino, dove ci sono code tra Colombo e Magliana. La viabilità in città risente di queste situazioni, con veicoli che si accumulano su diverse arterie principali. Un aggiornamento completo arriverà a breve.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato Concordia tra le uscite Nomentana e Prenestina in carreggiata interna rimanendo interna si rallenta tra le uscite Pescaccia Aurelia mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Ardeatina e Romanina sul tratto Urbano della A24 ti rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale arte mentre in senso contrario rallentamenti tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara percorrendo la a91 Roma Fiumicino traffico rallenta con code tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino sulla strada statale Appia traffico rallentato tra Ciampino e Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia Da quali rocce ad astra le info mi dai tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di lavori e interventi sulla rete stradale e ferroviaria.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità intervento di rifacimento manto stradale a via Vinadio, sino a fine servizio la linea bus 027 è deviata. Salta la fermata "Laghi delle Colline". x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook