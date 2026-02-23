Un incidente nel tratto tra Laurentina e Roma Sud ha causato lunghe code sul Grande Raccordo Anulare, con traffico molto intenso in entrambe le carreggiate. La coda si estende anche tra Pescaccio e l’uscita Nomentana, rallentando la circolazione in più punti della città. La situazione peggiora nelle zone di Tiburtina e Cassia, dove si registrano notevoli rallentamenti. La viabilità resta critica e si consiglia di evitare alcune arterie principali.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Pescaccio e dovrei a è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano sia fatta la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Tiburtina si rallenta tra Settecamini a Tivoli Terme nelle due direzioni mentre in via Flaminia traffico rallentato altezza Riano direzione Morlupo in via Cassia System coda per l'intenso traffico tra il Grande Raccordo Anulare e la Giustiniana direzione Viterbo da cardiologica ed astrale incubo è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40La viabilità a Roma si complica.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 08:40Un camion ribaltato sulla Pontina causa la chiusura al km 41,9 tra Aprilia e Roma.

