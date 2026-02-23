Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 18 | 10

Un incidente ha causato lunghe code sulla tangenziale di Roma, rallentando la circolazione tra Laurentina e Roma Sud sulla carreggiata esterna, mentre in quella interna si registrano rallentamenti tra Pescaccio e l’uscita Nomentana. I disagi si estendono anche in via Tiburtina, tra Settecamini e Tivoli Terme, e lungo via Cassia, con code tra GRA e Giustiniana in direzione Viterbo. La situazione rimane critica e richiede attenzione agli automobilisti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 18:10

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Pescaccio e dovrei a è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano sia fatta la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Tiburtina si rallenta tra Settecamini a Tivoli Terme nelle due direzioni mentre in via Flaminia traffico rallentato altezza Riano direzione Morlupo in via Cassia System coda per l'intenso traffico tra il Grande Raccordo Anulare e la Giustiniana direzione Viterbo da cardiologica ed astrale incubo è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:10Il grande raccordo anulare di Roma si trova bloccato a causa di un traffico intenso tra Fiumicino e Romanina, con code in carreggiata esterna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina proseguono le ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook #viabilità #Roma chiusa via Collatina tratto via dell'Acqua Vergine-altezza sottopasso Gra. La linea 314 è deviata su via dell'Acqua Vergine, via Prenestina e via Emilio Longoni. x.com