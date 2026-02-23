Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 15 | 25

Un incidente sulla Pontina ha causato rallentamenti tra via Mura dei Francesi e la Statale Appia, mentre un cantiere sulla A24 tra il nodo Roma Teramo e la diramazione Roma Sud ha ridotto la carreggiata interna. La viabilità si complica anche in altre zone, con traffico rallentato tra Portonaccio e Tor Cervara. La presenza di lavori e incidenti si somma alle condizioni invernali, rendendo ogni spostamento più rischioso. La prudenza rimane la priorità per tutti gli automobilisti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli per un cantiere attivo tra nodo A24 Roma Teramo e diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare altezza Bufalotta in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite puntina e sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario rallentamenti altezza svincolo per Tor Cervara percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico tra decente di grande raccordo direzione Eur in via di Castel di Leva un cantiere attivo rallenta il traffico tra via Filippo De Filippi e via del Casale Radicelli nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via della Cecchignola mentre sulla Via dei Laghi un incidente rallenta il traffico tra via Mura dei Francesi e la Statale Appia nei due sensi di marcia le parolacce ad Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.