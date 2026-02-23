Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25

Un incidente sulla Pontina ha causato la chiusura del km 41,9, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante e delle operazioni di recupero del carico disperso. La strada rimane chiusa e il traffico è deviato su via del Tufetto, con lunghe code su via Vallelata, via Carducci e via Nettunense. La situazione provoca disagi anche sulla viabilità interna di Roma, dove si registrano rallentamenti tra le uscite della Roma Sud e sulla Tangenziale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina prof sono le operazioni di recupero del carico disperso della rimozione del mezzo pesante ribaltato la strada è ancora chiusa al km 41 e 900 circa siamo nel territorio comunale di Aprilia traffico deviato su via del tufetto di a partire ora da via Mascagni con ripercussioni di traffico file su via Vallelata via Carducci e via Nettunense tutto ricordiamo in direzione Roma andiamo ora sul Raccordo Anulare un incidente in interne la causa delle code tra le uscite che diramazione Roma Sud la circolazione scorrevole sulla tratto Urbano della Roma Teramo andiamo sulla Roma Fiumicino rimosso l'incidente tra Parco dei Medici ANSA del Tevere anche qui circolazione regolare direzione Eur infine rimosso l'incidente sulla Tiburtina 3 albuccione Setteville direzione raccordo anulare anche qui circolazione regolare Da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione.

