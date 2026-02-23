Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 10 | 25

Un incidente sulla Pontina, nel territorio di Aprilia, ha causato il ribaltamento di un mezzo pesante e la rimozione del carico disperso. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, mantenendo la strada chiusa al km 41,900. Il traffico è deviato su via del Tufetto e si sono formate file su via Vallelata, via Carducci e via Nettunense in direzione Roma. La viabilità presenta ancora disagi e si attendono aggiornamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina prof sono le operazioni di recupero del carico disperso della rimozione del mezzo pesante ribaltato la strada è ancora chiusa al km 41 e 900 circa siamo nel territorio comunale di Aprilia traffico deviato su via del tufetto di a partire ora da via Mascagni con ripercussioni di traffico file su via Vallelata via Carducci e via Nettunense tutto ricordiamo in direzione Roma andiamo ora sul Raccordo Anulare un incidente in interne la causa delle code tra le uscite che diramazione Roma Sud la circolazione scorrevole sulla tratto Urbano della Roma Teramo andiamo sulla Roma Fiumicino rimosso l'incidente tra Parco dei Medici ANSA del Tevere anche qui circolazione regolare direzione Eur infine rimosso l'incidente sulla Tiburtina 3 albuccione Setteville direzione raccordo anulare anche qui circolazione regolare Da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla Cassia Veientana ha provocato lunghe code tra le rughe e via del Prato della Corte, creando disagi al traffico.

