Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 09 | 10

Un mezzo pesante ribalta sulla Pontina, causando la chiusura al km 41,9 tra Aprilia e Roma. La dispersione di carico blocca il traffico e provoca deviazioni su via del Tufetto e altre vie vicine. Si registrano code anche sulla Roma Fiumicino e sulla tangenziale est, a causa di incidenti e auto in panne. Le strade urbane mostrano rallentamenti tra Tor Cervara e l’Eur, mentre sulla Cassia persistono code in direzione Raccordo Anulare. La viabilità resta molto congestionata.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina posti di Sanji perché è diretto a Roma la strada è chiusa al km 41 e 900 siamo nel territorio comunale di Aprilia la causa un mezzo pesante ribaltato con dispersione di carico nel traffico è deviato su via del tufetto partire da via Guardapasso ripercussioni di traffico su via Vallelata via Verdi via Carducci e via Nettunense tutto ricordiamo in direzione Roma se possiamo sul Raccordo Anulare in interna Un incidente alla causa delle code tra cittadino macedone Roma nord Bufalotta a seguire code per traffico dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna per un'auto in panne si sono formate cose tra le uscite Montespaccato e Pescaccio a seguire Si procede a rilento qui per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla Pontina dalla per la diramazione Roma sud e tra Casilina e Tiburtina andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro e nel senso opposto dato Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur un Aggiornamento sull'incidente avvenuto in precedenza sulla Cassia Veientana permangono le code tra le rughe via del Prato della Corte direzione Raccordo Anulare e per traffico poi file sulla Flaminia sulla Salaria nell'ordine dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Settebagni all'aeroporto dell'Urbe nei due casi in direzione centro leggi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:10La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:10Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 09:25Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento è scorrevole ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#atac #Roma #viabilità terminati lavori in viale Marconi, ripristinato le linee 170-766-775-791-792 e n781 x.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook