Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 08 | 40

Un camion ribaltato sulla Pontina causa la chiusura al km 41,9 tra Aprilia e Roma. Il mezzo ha disperso il carico, creando disagi e deviazioni su strade vicine come via del Tufetto e via Vallelata. Il traffico si accumula anche sulla Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino, con lunghe code tra Monte Spaccato e Pescaccio. Le autorità monitorano la situazione per gestire gli eventuali sviluppi e ripristinare la viabilità.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina posti di Sanji perché è diretto a Roma la strada è chiusa al km 41 e 900 siamo nel territorio comunale di Aprilia la causa un mezzo pesante ribaltato con dispersione di carico nel traffico è deviato su via del tufetto partire da via Guardapasso ripercussioni di traffico su via Vallelata via Verdi via Carducci e via Nettunense tutto ricordiamo in direzione Roma se possiamo sul Raccordo Anulare in interna Un incidente alla causa delle code tra cittadino macedone Roma nord Bufalotta a seguire code per traffico dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna per un'auto in panne si sono formate cose tra le uscite Montespaccato e Pescaccio a seguire Si procede a rilento qui per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla Pontina dalla per la diramazione Roma sud e tra Casilina e Tiburtina andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro e nel senso opposto dato Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur un Aggiornamento sull'incidente avvenuto in precedenza sulla Cassia Veientana permangono le code tra le rughe via del Prato della Corte direzione Raccordo Anulare e per traffico poi file sulla Flaminia sulla Salaria nell'ordine dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Settebagni all'aeroporto dell'Urbe nei due casi in direzione centro leggi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 08:40Questa mattina, sulla rete viaria del Lazio, la circolazione risulta scorrevole.

