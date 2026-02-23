Via Palumbo | transenne completamente distrutte In corso lavori di ripristino

Una segnaletica luminosa assente ha causato la distruzione delle transenne in Via Palumbo a Qualiano. Le barriere sono state completamente rimosse, lasciando la strada senza protezioni. I lavori di ripristino sono già iniziati per riparare i danni e mettere in sicurezza la zona. La mancanza di segnali visivi sembra aver contribuito all’incidente, che ha provocato disagi ai passanti e agli automobilisti. La riparazione prosegue senza sosta nel tentativo di risolvere la situazione.
A Qualiano, transenne distrutte in Via Palumbo: probabile incidente dovuto alla mancanza di segnaletica luminosa. Questa mattina, a Qualiano, lungo Via Palumbo dopo diverse segnalazioni sono state riscontrate transenne completamente distrutte. A seguito dei danni verificatisi tra venerdì e il weekend, le autorità locali e il Comune hanno immediatamente avviato i lavori di ripristino per garantire la sicurezza della zona Secondo quanto riportato, le transenne erano collocate per delimitare un’area. La loro distruzione rappresenta un serio rischio per la circolazione pedonale e veicolare, soprattutto in una strada frequentata quotidianamente dai cittadini e studenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

