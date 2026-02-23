Via Palumbo | transenne completamente distrutte In corso lavori di ripristino

Una segnaletica luminosa assente ha causato la distruzione delle transenne in Via Palumbo a Qualiano. Le barriere sono state completamente rimosse, lasciando la strada senza protezioni. I lavori di ripristino sono già iniziati per riparare i danni e mettere in sicurezza la zona. La mancanza di segnali visivi sembra aver contribuito all’incidente, che ha provocato disagi ai passanti e agli automobilisti. La riparazione prosegue senza sosta nel tentativo di risolvere la situazione.

A Qualiano, transenne distrutte in Via Palumbo: probabile incidente dovuto alla mancanza di segnaletica luminosa. Questa mattina, a Qualiano, lungo Via Palumbo dopo diverse segnalazioni sono state riscontrate transenne completamente distrutte. A seguito dei danni verificatisi tra venerdì e il weekend, le autorità locali e il Comune hanno immediatamente avviato i lavori di ripristino per garantire la sicurezza della zona Secondo quanto riportato, le transenne erano collocate per delimitare un’area. La loro distruzione rappresenta un serio rischio per la circolazione pedonale e veicolare, soprattutto in una strada frequentata quotidianamente dai cittadini e studenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Selciato danneggiato in corso Mazzini, cominciati i lavori di ripristinoSono iniziati ieri i lavori di riparazione del selciato danneggiato in corso Mazzini, all’inizio del tratto vicino a piazza Boccolino.

Fondachello, lavori in corso per il ripristino della via AmatoDopo mesi di disagi, le strade di Fondachello tornano a prendere forma.

Argomenti discussi: Via Palumbo | tra transenne rotte e buio pesto durante la notte la sicurezza a Qualiano diventa un’optional.

Danni da maltempo anche a #Qualiano nel weekend: chiusa da domenica via Palumbo. Il comune ha convocato un tavolo tecnico con la società fornitrice del gas che ha effettuato lavori sul metanodotto in quella zona pochi mesi fa. Accertate le responsabilità, - facebook.com facebook