Via Marco Aurelio | sorpreso con la droga un documento falso e una patente oggetto di denuncia di smarrimento Arrestato un 26enne dalla Polizia di Stato

Un giovane di 26 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato in via Marco Aurelio mentre aveva con sé droga, un documento falso e una patente smarrita. La polizia ha trovato cocaina rosa, ecstasy e materiale per lo spaccio durante un controllo di routine. Il ragazzo è stato arrestato e denunciato per possesso di sostanze illegali e documenti falsi. La sua auto è stata sottoposta a sequestro. La questura ha confermato l’intervento nel quartiere.

Controlli antidroga a Napoli: arrestato 26enne con cocaina rosa, ecstasy, documenti falsi e materiale per lo spaccio.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione. In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio, hanno fermato per un controllo un’autovettura con a bordo il predetto e altri 2 soggetti; questi ultimi due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di una pasticca di ecstasy mentre il 26enne è stato trovato in possesso di 10 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 9 grammi, un involucro di hashish e una pasticca di ecstasy oltre a 105 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

