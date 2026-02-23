Vi auguro tante polemiche L' incursione di Fiorello in conferenza spiazza Carlo Conti | GUARDA

Fiorello ha interrotto la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026 per salutare il pubblico, creando sorpresa tra i presenti. La sua chiamata in diretta dal telefono del direttore di Radio 2 ha suscitato reazioni immediate, mentre il comico ha scherzato dicendo di augurare molte polemiche. La sua presenza inaspettata ha catturato l'attenzione, lasciando il pubblico senza parole e aprendo uno spiraglio di imprevisto durante l'evento.

Siparietto durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. Mentre interveniva il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi, Rosario Fiorello ha chiamato in diretta salutando la sala stampa del Teatro Ariston: "Avevamo nostalgia della sala stampa, ciao a tutti ci mancate - dice il comico dal telefono del direttore - vi auguro tante, tante polemiche". Fiore si rivolge poi direttamente al conduttore e direttore artistico Carlo Conti: "Se da lunedì prossimo non hai impegni tu non lo sapevi, ma da adesso lo saprai, sarai il co-conduttore de 'La Pennicanza' lunedì, da Via Asiago". "Da casa a Firenze lo faccio volentieri", risponde Conti, a cui Fiorello quindi replica: "Chi la fa la aspetti.