vertici aeronautica indagati per peculato spariti 2500 pezzi di tornado amx e c 130 per 17 milioni di euro

I vertici dell’Aeronautica sono sotto inchiesta dopo il furto di 2.500 pezzi di ricambi di aerei militari, tra Tornado, Amx e C-130, per un valore di 17 milioni di euro. Le indagini hanno scoperto che alcuni componenti sono scomparsi negli ultimi mesi, sollevando sospetti su possibili movimenti illeciti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno cercando di chiarire come siano stati gestiti i pezzi mancanti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Mancano all’appello 2.500 pezzi di aerei militari. Si tratta di componenti di Tornado, AMX e C-130. Il valore stimato di questo ammanco è di 17 milioni di euro. La Procura di Roma e la Procura Militare indagano e hanno già iscritto nel registro degli indagati una decina di persone tra i vertici della logistica dell’Aeronautica, generali e dirigenti della multinazionale americana che progetta e fa manutenzione dei sistemi e dei moduli per i motori aeronautici militari e civili. L’ipotesi di reato è “peculato”. Aerei militari senza pezzi: scomparsi 2.500 componenti Le indagini Vertici dell'Aeronautica nel registro degli indagati Aerei militari senza pezzi: scomparsi 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

