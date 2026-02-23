Verso le elezioni amministrative appuntamento a maggio | dove si vota in provincia di Terni e con quali regole

La campagna elettorale in provincia di Terni si intensifica perché le amministrative si svolgono il 24 e 25 maggio, influenzando oltre 870 comuni italiani. La scelta di queste date deriva dalla legge che stabilisce il calendario elettorale, coinvolgendo molte comunità locali. In particolare, tra i comuni interessati, alcuni contano più di 15.000 abitanti, il che rende l’appuntamento decisivo per diverse amministrazioni comunali. I cittadini sono chiamati a esprimersi attraverso il voto in queste giornate.

Appuntamento con le elezioni comunali anche in Umbria i prossimi 24 e 25 maggio. Le amministrative in Italia interesseranno circa 870 comuni (poco più del 10 per cento del totale) di cui 121 con popolazione superiore a 15mila abitanti. In Umbria i comuni coinvolti sono 6, di cui 4 in provincia di Terni, tutti con popolazione inferiore a 15mila abitanti, quindi senza possibilità di ballottaggio, fatta salva l'ipotesi che i candidati escano dallo spoglio con un risultato di parità. Sotto la soglia dei 15mila abitanti, ogni candidato sindaco è legato a una lista unica di consiglieri. L'elettore dà un voto di preferenza al consigliere.

Amministrative: ecco i comuni, dove si vota in provincia di SalernoA Salerno, le elezioni comunali si svolgono in diversi paesi della provincia, dove i cittadini si preparano a scegliere i nuovi sindaci.

Quando si vota per le Elezioni Amministrative 2026: decise le dateIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le Elezioni Amministrative 2026 si terranno il 24 e 25 maggio, dopo aver comunicato le date al Consiglio dei Ministri.

Elezioni comunali. Riunione nel centrosinistra: pieno sostegno al sindaco uscente Guida
Le delegazioni di Pd, Partito Socialista, Futuro Cesano, Liberi e democratici per Cesa, M5S, Casa Riformista, Moderati per Cesa, Noi ci siamo per Cesa, con l'aggiunta di AVS, hanno dato il via libera

VERSO LE COMUNALI - Il centrodestra avvia gli interpartitici: coalizione compatta in tutti i grandi comuni al voto
Il centrodestra della provincia di Caserta correrà compatto nei Comuni al di sopra dei quindicimila abitanti chiamati al voto nella prossima tornata amministrativa di maggio.

VERSO LE ELEZIONI | A Palazzo dei Bruzi inseguono la presidenza dell'Ente per spingere poi il centrosinistra nel 2027 a posizionarsi sul sindaco uscente senza frammentazioni. Il segretario di Forza Italia vuole rafforzare la leadership nel partito.

