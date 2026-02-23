Verso il referendum Zaccaria | Il Csm funziona Il rischio è di indebolirlo

Roberto Zaccaria afferma che il Csm funziona, ma il rischio di indebolirlo preoccupa. La sua posizione deriva dalla convinzione che la riforma proposta dalla maggioranza modifica i principi costituzionali e mette a rischio l’indipendenza della magistratura. Zaccaria, coordinatore di un gruppo di 124 costituzionalisti, critica la legge firmata da Meloni e Nordio, sostenendo che essa danneggia un pilastro fondamentale del sistema giudiziario italiano. La consultazione popolare si avvicina rapidamente.

Professor Roberto Zaccaria, coordinatore del Consiglio scientifico del Comitato società civile per il No che annovera 124 costituzionalisti, perché votare No al referendum sulla riforma della giustizia? "È una legge, questa firmata da Meloni e Nordio, che tocca principi fondamentali della nostra Costituzione, aggredisce e indebolisce l’indipendenza e l’autonomia della magistratura che è un valore fondante. C’è il pericolo di una delegittimazione della magistratura, che significa ridurre una garanzia e un potere di controllo". I pm finiranno sotto il controllo del governo di turno? "Questa può essere una conseguenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verso il referendum. Il Csm scende in campo: tutelare la Cassazione

Referendum giustizia, Mastella: "Voterò No, rischio involuzione poliziesca dei pm e delegittimazione del Csm"

