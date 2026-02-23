Verona nelle top destinazioni d' Europa | è la quarta meta da non perdere nel 2026

Verona si distingue quest'anno come quarta destinazione più popolare in Europa, grazie a un aumento delle prenotazioni e a recensioni positive da parte dei viaggiatori. La crescente attenzione internazionale ha portato a un incremento delle visite durante l’estate, soprattutto tra i turisti italiani ed europei. La città attrae per il suo patrimonio storico e culturale, oltre a eventi e manifestazioni che richiamano un pubblico sempre più vasto. La sua posizione strategica favorisce ulteriori flussi di visitatori.

Quest'anno Verona si prende la scena internazionale conquistando il quarto posto nella prestigiosa classifica European Best Destinations 2026. Prima delle italiane, un risultato straordinario, frutto di oltre 1,3 milioni di voti raccolti da viaggiatori di 154 Paesi, che proietta la città scaligera nell’Olimpo delle mete imperdibili. L’ente di Bruxelles, nato per promuovere il dialogo e la cultura in Europa, non ha usato mezzi termini per descrivere il fascino veronese. Nella motivazione ufficiale, Verona viene definita una città capace di unire la solennità della storia romana e l’eleganza del Rinascimento con il ritmo rilassato della vita del Nord Italia. 🔗 Leggi su Veronasera.it Internet e chiamate illimitate, le offerte da non perdere: 3 soluzioni top per risparmiare a febbraio 2026A febbraio 2026, le offerte di telefonia e internet sono più convenienti che mai. Leggi anche: Le migliori destinazioni in Europa per un Natale 2025 da sogno. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Verona, nel 2026 è la migliore meta in Italia per European Best Destinations, votata da 1,3 milioni di viaggiatori; European Best Destinations 2026: trionfa Madrid, ma l’Italia brilla con 7 mete nella top 20; Sai quali sono le mete europee più amate dai viaggiatori nel 2026?; 7 mete italiane premiate dagli European Best Destinations 2026. European Best Destinations 2026: trionfa Madrid, ma l’Italia brilla con 7 mete nella top 20Madrid è la prima, ma l’Italia spicca con 7 destinazioni tra città d’arte e località costiere nella classifica delle migliori 20 destinazioni d’Europa ... siviaggia.it VERONA IN LOVE 2026: NUMERI, TURISMO E PARTECIPAZIONE Un weekend che ha confermato Verona come destinazione scelta da migliaia di visitatori per vivere San Valentino. Dalla Romeo&Giulietta Run Half Marathon con oltre 10.000 parteci - facebook.com facebook