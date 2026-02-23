Verona | auto in fiamme pompieri in azione per 40 minuti

Un’auto parcheggiata in via Lazzaretto a Verona si è incendiata domenica sera alle 22:40, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con due squadre. Per circa 40 minuti, i pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti hanno assistito a una scena drammatica nel quartiere.