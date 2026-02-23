Verona | auto in fiamme pompieri in azione per 40 minuti
Un’auto parcheggiata in via Lazzaretto a Verona si è incendiata domenica sera alle 22:40, probabilmente a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con due squadre. Per circa 40 minuti, i pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti hanno assistito a una scena drammatica nel quartiere.
L’incendio di via Lazzaretto: la cronaca minuto per minuto. La sera di domenica 22 febbraio, poco dopo le 22:40, un’auto parcheggiata in via Lazzaretto a Verona è stata avvolta dalle fiamme. Le prime segnalazioni hanno descritto una scena impressionante, con lingue di fuoco che si alzavano nel cielo notturno. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, arrivando sul posto in pochi minuti grazie alla vicinanza della caserma. Gli operatori hanno utilizzato idranti e schiumogeni per contenere le fiamme, lavorando senza sosta per circa quaranta minuti per raffreddare il veicolo e prevenire eventuali riaccensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Auto in fiamme a Verona: intervento dei pompieri in via LazzarettoUna vettura ha preso fuoco in via Lazzaretto a Verona, provocando l’intervento immediato dei vigili del fuoco.
