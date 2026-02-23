Veroli in scena In Nova Azione – L’immutabile forza del Teatro

Il Teatro Comunale di Veroli ha organizzato “In Nova Azione – L’immutabile forza del Teatro” per celebrare il potere duraturo dell’arte teatrale. La scelta di includere performance di epoche diverse mira a rivitalizzare i temi classici e a coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice e diretto. La rassegna porta sul palco attori e spettatori a condividere storie che resistono nel tempo. Un appuntamento che invita a riflettere sulla forza del teatro nel presente.

La società è in continuo e costante cambiamento, così come l’uomo e la sua storia. Mutano i linguaggi, le tecnologie, le abitudini; si trasformano le relazioni, le paure e le speranze. Ma il Teatro cambia davvero? Oppure custodisce, immutabile, il cuore pulsante dell’essere umano? “In Nova Azione” invita lo spettatore a scoprirlo in un viaggio millenario che parte dalle tragedie di Sofocle, attraversa l’universo poetico di William Shakespeare e approda alle inquietudini moderne di Luigi Pirandello. Cinque quadri scenici compongono un percorso emozionale e culturale in cui l’Io ruggisce ancora con la stessa forza primordiale delle tragedie greche e la coscienza continua, instancabile, la sua ricerca d’Amore, verità e identità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

