Veroli al via il ripristino degli argini dell’Amaseno nella zona di Casamari

Veroli ha avviato i lavori di ripristino degli argini dell’Amaseno, danneggiati dall’alluvione di gennaio, che ha provocato frane e allagamenti nelle zone vicine all’Abbazia di Casamari. Le operazioni puntano a rafforzare le sponde e prevenire future alluvioni. Il intervento coinvolge operai e mezzi pesanti, che lavorano senza sosta per ripristinare la stabilità del territorio. Le prime verifiche sui danni hanno evidenziato criticità che richiedono interventi immediati.

L'intervento interesserà appunto le sponde e il letto del corso d'acqua, con opere mirate al consolidamento degli argini e delle condizioni di sicurezza idraulica e idrogeologica Nella mattinata di domenica, un sopralluogo congiunto tra Comune di Veroli, Consorzio di Bonifica Conca di Sora e Anbi Lazio alla presenza dell'Assessore regionale Giancarlo Righini e l'Abate Dom. Loreto Camilli. L'intervento interesserà appunto le sponde e il letto del corso d'acqua, con opere mirate al consolidamento degli argini e delle condizioni di sicurezza idraulica e idrogeologica. Le lavorazioni saranno funzionali al ripristino dell'assetto spondale, alla protezione del Ponte Romano e del parcheggio adiacente, punti strategici per la zona e per la fruizione di uno dei luoghi più importanti del territorio. Sopralluogo, ieri mattia, nella zona di Casamari vicino all'abbazia cistercense, dove a breve prenderanno il via gli interventi di ripristino degli argini dell'Amaseno. La messa in sicurezza interesserà l'area colpita dall'alluvione di inizio gennaio scorso