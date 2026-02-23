Vernio | lutto cittadino per la morte della bambina travolta da un’auto a Mercatale

La morte di una bambina di 8 anni, travolta da un’auto a Mercatale, ha spinto il Comune di Vernio a proclamare il lutto cittadino. La causa dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma il dolore ha colpito profondamente la comunità. La sindaca Maria Lucarini ha deciso di sospendere le attività pubbliche e di partecipare ai funerali, che si terranno domani. La tragedia ha lasciato tutti senza parole.

VERNIO – La sindaca di Vernio, Maria Lucarini, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali della bambina di anni tragicamente deceduta nella serata di domenica 22 febbraio in un incidente stradale avvenuto in località Mercatale di Vernio. La data dei funerali sarà comunicata non appena stabilita. "La morte di una bambina – ha dichiarato la sindaca – è una ferita che colpisce l'intera comunità. Vernio è colpita da un dolore che non riguarda solo una famiglia, ma tutti. Il lutto cittadino è un segno di rispetto e di partecipazione, un modo semplice e composto per esprimere vicinanza ai genitori e ai familiari della piccola e per condividere, come comunità, un momento di profondo raccoglimento.