Vernio | indagato per omicidio colposo il 25enne accusato di aver provocato la morte della bambina

Un giovane di 25 anni è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito una bambina di 3 anni sulla Strada regionale 325 a Vernio. La causa dell’incidente è sotto esame, ma sembra che il conducente abbia perso il controllo dell’auto poco prima dell’impatto. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove poi è deceduta a causa delle ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire.

La Procura di ha aperto un fascicolo e gli accertamenti sono in corso. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri. L'incidente c'è stato in un tratto di salita fra le case della vecchia statale fra Prato e Bologna, in frazione Le Piana. La sindaca di Vernio Maria Lucarini, come detto anche in altro articolo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che ci saranno dopo l'autopsia.

Una tragedia ha sconvolto la piccola comunità di Mercatale di Vernio (Prato) nella serata di oggi. Poco dopo le ore 19, una bambina di tre anni è stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325, proprio sotto casa. L'impatto, secondo le prime informa