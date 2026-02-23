Verissimo Stefania Sandrelli racconta la malattia del compagno Giovanni | Sono sempre con lui

Stefania Sandrelli ha condiviso che il suo compagno Giovanni soffre di idrocefalo normoteso, una condizione che ha richiesto il suo sostegno costante. La attrice ha spiegato di aver deciso di rallentare la carriera per potergli stare vicino nei momenti difficili. Durante l’intervista, ha raccontato quanto sia difficile affrontare questa malattia e quanto sia importante la presenza quotidiana. Sandrelli ha sottolineato la forza dell’amore e il ruolo di supporto che le ha permesso di affrontare questa sfida.

