Vendeva al mercatino materiale militare dei carabinieri denunciato un ambulante

Un ambulante di 39 anni, residente a Trecastagni, è stato denunciato perché vendeva materiale militare dei carabinieri senza autorizzazioni. I militari della tenenza di Mascalucia hanno controllato il mercato rionale in piazza Falcone e Borsellino, trovando oggetti di origine militare messi in vendita illegalmente. L’uomo aveva esposto e tentava di vendere questi articoli, causando un intervento immediato delle forze dell’ordine. La scoperta ha portato alla sua denuncia e al sequestro della merce.

Il banchetto irregolare è stato scoperto dai militari dell'Arma durante alcuni controlli specifici eseguiti in un mercatino rionale di Mascalucia Un 39enne, residente a Trecastagni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di possesso e vendita abusiva di materiale militare dai carabinieri della tenenza di Mascalucia, che hanno eseguito dei controlli specifici nel mercatino rionale allestito in piazza Falcone e Borsellino. L'uomo, commerciante ambulante, aveva posto in vendita dei capi di vestiario riconducibili all’uniforme dell’Arma dei carabinieri. Sulla bancarella, assieme ad abiti di vario genere, vi erano tre paia di pantaloni con banda rossa, undici camicie azzurre estive e una tuta policroma, detenuti e posti in vendita in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

