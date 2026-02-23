Velasco convoca Lionetti e Bellano vice di Parisi per i Giochi del Mediterraneo

Velasco ha convocato Lionetti e Bellano come vice di Parisi per i Giochi del Mediterraneo, a causa delle assenze inattese di alcuni giocatori principali. La scelta mira a garantire una rotazione stabile durante la competizione, che si svolgerà tra pochi mesi. Entrambi i tecnici hanno già iniziato a preparare le strategie, mentre gli atleti si allenano intensamente per il torneo. La squadra si concentra sui prossimi incontri di qualificazione, con attenzione alle prossime decisioni tecniche.

Il panorama delle rappresentative italiane di pallavolo si presenta con organici ufficiali pronti a affrontare le sfide della stagione 2026, dopo la recente riunione del Consiglio Federale svolta presso la sede di via Vitorchiano. Con una strategia strutturata e team consolidati, le squadre nazionali di varie categorie si preparano a competere ai massimi livelli, rafforzando l'impegno e la professionalità che contraddistinguono il movimento pallavolistico italiano. Il team della nazionale femminile di pallavolo per la stagione 2026 è composto da figure di alto profilo con ruoli chiave nello staff tecnico e di supporto.

