Velasco convoca Lionetti e Bellano vice di Parisi per i Giochi del Mediterraneo

Velasco ha convocato Lionetti e Bellano come vice di Parisi per i Giochi del Mediterraneo, a causa delle assenze inattese di alcuni giocatori principali. La scelta mira a garantire una rotazione stabile durante la competizione, che si svolgerà tra pochi mesi. Entrambi i tecnici hanno già iniziato a preparare le strategie, mentre gli atleti si allenano intensamente per il torneo. La squadra si concentra sui prossimi incontri di qualificazione, con attenzione alle prossime decisioni tecniche.

© Mondosport24.com - Velasco convoca Lionetti e Bellano vice di Parisi per i Giochi del Mediterraneo

Il panorama delle rappresentative italiane di pallavolo si presenta con organici ufficiali pronti a affrontare le sfide della stagione 2026, dopo la recente riunione del Consiglio Federale svolta presso la sede di via Vitorchiano. Con una strategia strutturata e team consolidati, le squadre nazionali di varie categorie si preparano a competere ai massimi livelli, rafforzando l’impegno e la professionalità che contraddistinguono il movimento pallavolistico italiano. Il team della nazionale femminile di pallavolo per la stagione 2026 è composto da figure di alto profilo con ruoli chiave nello staff tecnico e di supporto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del MediterraneoI lavori allo Stadio Fanuzzi hanno causato la chiusura di via Brin a Brindisi, mentre si avvicinano i Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo, Abodi in visita a TarantoAbodi ha visitato Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, che sono stati organizzati per promuovere lo sport tra le città coinvolte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Lunedì 16 e martedì 17 Marco Mencarelli ad Arenzano per uno stage di Qualificazione Nazionale. Le convocazioni qui: https://www.fipavliguria.it/raduno-processi-selettivi-femminili/ - facebook.com facebook