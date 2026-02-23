Vanoli | Sapevamo dell' importanza della partita tre punti che valgono il doppio

La vittoria di Vanoli nasce dalla consapevolezza dell'importanza della partita, con tre punti fondamentali in palio. La Fiorentina ha mostrato una reazione forte e determinata, riuscendo a conquistare il successo per un solo gol. La squadra ha interpretato bene le strategie e ha tenuto sotto controllo il gioco fino al fischio finale. Questo risultato definisce il percorso da seguire nelle prossime sfide.

Il risultato di 1-0 tra Fiorentina e Pisa mette in evidenza una reazione decisa della squadra viola e una lettura precisa delle prossime sfide. Le parole del tecnico Paolo Vanoli delineano una gestione del finale accurata, una necessità di recuperare energie e la convinzione di non sottovalutare i prossimi impegni. La sfida della 26esima giornata di Serie A si è chiusa con una vittoria che valorizza la gestione degli ultimi minuti, la concentrazione e l'obiettivo di proseguire il percorso competitivo. Vanoli sottolinea l'importanza di mantenere alta l'attenzione e di guardare avanti con chiarezza.

Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9»Vanoli evidenzia che la vittoria contro il Pisa, conclusa 1-0, nasce dalla consapevolezza dell'importanza della partita.

