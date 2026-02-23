vangi tommasini il pirata la presentazione per la stagione 2026

Vangi Tommasini-Il Pirata ha annunciato la presentazione ufficiale della stagione 2026 nel Museo del Ciclismo a Ponte a Ema. La scelta di questo luogo riflette la volontà di celebrare la tradizione ciclistica locale e coinvolgere gli appassionati. La manifestazione, prevista per la fine febbraio, attirerà numerosi giovani atleti e addetti ai lavori. L’evento si concentra sulla squadra juniores, che punta a consolidare il suo ruolo tra le migliori del paese.

Firenze, 23 febbraio 2026 - In quella che possiamo definire “Casa Bartali” presso il Museo del Ciclismo a Ponte a Ema, la presentazione ufficiale per la stagione 2026 di uno dei più forti e ambiziosi gruppi juniores in campo nazionale, quello della Vangi Tommasini-Il Pirata. Sedici gli atleti, con uno spagnolo e 15 italiani provenienti da varie regioni. In loro la voglia di scherzare ma pronti a mettersi in strada, a dare tutto, a diventare protagonisti inseguendo il loro sogno. Patron Fabrizio Vangi, da quest’anno team manager e presidente onorario (quello effettivo è Franco Barbetta) felice ed entusiasta del suo team, ha ricordato che quest’anno la società festeggia 30 anni nel ciclismo con tanti successi ottenuti tra i quali anche i due Mondiali juniores vinti da Diego Ulissi nel 2006 e 2007, e il primo posto nell'ultima classifica nazionale a punti della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

