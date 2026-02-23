Valverde assolto ' UEFA | Benfica perde il ricorso il Real Madrid esulta

La UEFA ha respinto il ricorso del Benfica contro la decisione riguardante Fede Valverde, provocando la soddisfazione del Real Madrid. La società portoghese aveva presentato un ricorso dopo il match, accusando il giocatore di aver commesso un fallo non sanzionato. La decisione definitiva lascia invariata la condotta in campo e conferma l’assenza di sanzioni per Valverde, che ha continuato a giocare senza interruzioni. La questione si chiude con questa pronuncia ufficiale.

© Mondosport24.com - Valverde assolto 'UEFA: Benfica perde il ricorso, il Real Madrid esulta

?????? OFFICIAL: UEFA inform Benfica that their complaint about Fede Valverde and Samuel Dahl situation has been dismissed.Valverde will be available for Real Madrid vs Benfica on Wednesday. pic.twitter.comKwuh245Grl Nel contesto della Champions League, una contestazione formale presentata da Benfica ha attivato una valutazione disciplinare su un episodio attribuito a Federico Valverde durante l’andata degli ottavi. La richiesta puntava a un intervento disciplinare seguito al presunto contatto segnalato nel secondo tempo, con l’obiettivo di restituire chiarezza rispetto alla conducta in campo. Il Benfica ha avanzato una formale richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti di Federico Valverde dopo l’episodio rilevato durante la gara di andata contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagliLa UEFA ha respinto il reclamo del Benfica, che accusava Federico Valverde di aver colpito Samuel Dahl durante la partita di Champions League. Benfica presenta reclamo alla UEFA contro il Real Madrid: cosa c'è dietro?Il Benfica ha presentato un reclamo alla UEFA contro il Real Madrid, accusando una possibile infrazione durante la partita d’andata degli ottavi di Europa League. Approfondimenti, notizie e discussioni Benfica, niente da fare: la UEFA respinge il reclamo contro Valverde, il Real gongolaLa UEFA ha messo fine all'incertezza che circondava Federico Valverde dopo l'andata dei playoff di Champions League contro il Benfica. L'organo. tuttomercatoweb.com Benfica, presentato un reclamo formale alla UEFA: accuse pesanti e il Real Madrid al centro del caso. Le ultimissimeBenfica, presentato un reclamo formale alla UEFA: accuse pesanti e il Real Madrid al centro del caso. Le ultimissime La tensione tra Benfica e Real Madrid continua a crescere alla vigilia del ritorno ... calcionews24.com Everyeye.it - Le decisive sfide di Champions League saranno trasmesse gratis su TV8 e Cielo: Real Madrid-Benfica e Atletico Madrid-Brugge. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-due-partite-chiaro-24-25-febbraio-2026-cielo-tv8-861342.htmlu - facebook.com facebook #Mourinho a Madrid per #RealBenfica: la decisione x.com