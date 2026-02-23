Valverde assolto dalla UEFA | respinto il reclamo del Benfica il Real Madrid gongola! I dettagli

La UEFA ha respinto il reclamo del Benfica, che accusava Federico Valverde di aver colpito Samuel Dahl durante la partita di Champions League. La decisione elimina ogni sanzione per il giocatore del Real Madrid, portando soddisfazione tra i tifosi madrileni. Il club portoghese aveva presentato la denuncia sostenendo che ci fosse stato un fallo intenzionale nel secondo tempo. La questione si chiude con questa decisione ufficiale, lasciando spazio alle prossime sfide.

