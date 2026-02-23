Valeria parla al processo | Louis non ha lavato le scarpe dopo la morte di Pierina

Valeria esprime che Louis non ha lavato le scarpe dopo la morte di Pierina, una frase che ha attirato l’attenzione durante il suo intervento al processo. La testimonianza si è concentrata su dettagli quotidiani, come le abitudini di Louis, e sul modo in cui le relazioni tra i coinvolti si sono evolute in quei giorni. La discussione si è protratta per ore, con l’ascolto di intercettazioni che rivelano conversazioni tra i detenuti. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli inquirenti.

Rimini, 23 febbraio 2026 – È cominciata con l’accusa di intimidazioni subite da Valeria alla vigilia della testimonianza, ed è finita (per ora) dopo quasi dieci ore con la lettura di un’intercettazione in cui in carcere Bartolucci dice a Dassilva: "Lo sai che quando scrivi (le lettere, ndr) loro aprono e aprono le mie con la risposta. Roberta ha detto che è meglio che non ti scrivo, perché fanno la perizia calligrafica sulle scritte e mi incu.". Caso Pierina: il video degli avvocati di Valeria Bartolucci Valeria in aula: un fiume in piena. Un fiume in piena è stata la prima parte della deposizione della moglie del 35enne unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, che dopo circa tre ore di tempo necessarie alla Corte d’Assise di Rimini per valutare – e in buona sostanza rigettare – le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Dassilva, ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere riconosciutale in quanto moglie dell’imputato e indagata in procedimento connesso per favoreggiamento e false informazioni al pm e rendere la testimonianza in contraddittorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valeria, moglie di Dassilva, al processo per la morte di Pierina da indagata. Il videoValeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata chiamata a testimoniare nel procedimento riguardante la morte di Pierina, con l’accusa di aver fornito false informazioni al pm e di favoreggiamento.

Caso Pierina, rivelazione in tv: indagata la moglie di Louis. Valeria è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pmValeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Omicidio Pierina Paganelli a Quarto Grado/ Grande attesa per la deposizione in aula di Valeria Bartolucci.

Valeria parla al processo: Louis non ha lavato le scarpe dopo la morte di PierinaDeposizione-fiume della moglie dell’imputato al processo in corso a Rimini. Calzature ripulite? No, mio marito non le ha mai messe in lavatrice. Il suo avvocato: Nei giorni scorsi Bartolucci ha sub ... ilrestodelcarlino.it

Processo a Louis Dassilva: la versione della moglie ValeriaInterrogata per ore Valeria Bartolucci. La tesi dell'accusa: durante le indagini mentì per sviare i sospetti dal marito, indagato per la morte di Pierina Paganelli ... rainews.it

La Giunta della Regione del Veneto traccia un bilancio di MilanoCortina2026. Valeria Mantovan parla di una legacy che va oltre lo #sport - facebook.com facebook