Valanga spaventosa in Italia Stefano recuperato così Ora la notizia shock

Una valanga improvvisa ha travolto una zona montuosa, causando il recupero di Stefano, rimasto sepolto sotto la neve. La slavina si è staccata in una giornata di sole, sorprendendo gli escursionisti presenti. I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per estrarlo, portandolo in salvo dopo ore di intervento. La neve caduta abbondante nei giorni precedenti ha contribuito a rendere la situazione ancora più rischiosa. La vicenda rimane sotto stretta sorveglianza.
La montagna non ha perdonato, trasformando una domenica di sole in un dramma che scuote il mantovano e il Trentino. Si chiamava Stefano Crotti, aveva 28 anni ed era originario di Medole, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri, 22 febbraio, nel cuore del gruppo del Catinaccio. Crotti, nato a Castiglione delle Stiviere e impiegato nell’impresa edile di famiglia, era impegnato in un’escursione con le ciaspole insieme alla compagna quando, tra i rifugi Vajolet e Principe, una valanga si è staccata improvvisamente dal versante travolgendo la coppia. La ragazza, sua coetanea, è rimasta miracolosamente illesa ed è stata proprio lei a lanciare l’allarme mentre la neve copriva il giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
