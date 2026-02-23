Valanga in montagna | 50enne travolto 330 metri di neve

Una valanga a Merano 2000 ha travolto un uomo di 50 anni, causando la sua morte. La massa di neve di oltre 330 metri ha sepolto la vittima durante un'escursione di scialpinismo domenica 22 febbraio, poco dopo mezzogiorno. L’incidente si è verificato in una zona nota per le condizioni pericolose, attirando immediatamente l’attenzione degli esperti di montagna. Le operazioni di soccorso sono proseguite per ore senza successo.

Un tragico incidente in montagna ha spezzato la vita di un appassionato di scialpinismo. Un uomo di 50 anni, originario di Sarentino, è stato travolto da una valanga a Merano 2000 domenica 22 febbraio, poco dopo mezzogiorno. Il distaccamento nevoso, lungo 330 metri, si è verificato nella zona di passo Missensteiner, sul monte Plattinger. Il corpo dello scialpinista è stato ritrovato solo nel pomeriggio, sotto mezzo metro di neve, dopo ore di ricerche. Le ferite riportate durante la caduta si sono rivelate fatali. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni sciatori presenti nella zona, che hanno chiamato immediatamente il 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scialpinista 50enne muore travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti: inutili i soccorsi in elicotteroUn escursionista di 50 anni ha perso la vita sulle Piccole Dolomiti, a Recoaro Terme, dopo essere stato travolto da una valanga.

Valanga mortale, travolto un gruppo di persone. Ricerche disperate sotto la neveUna valanga mortale ha travolto un gruppo di persone nelle zone più impervie del Tirolo, causando una ricerca disperata sotto la neve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tragedia in quota, una valanga enorme trascina un uomo per oltre 300 metri: trovato morto sotto mezzo metro di neve ma con ferite e traumi gravissimi; Merano 2000: uno scialpinista cinquantenne muore sotto una valanga; Valanghe, morti due scialpinisti in Valle d'Aosta e Alto Adige; Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore.

Scialpinista muore sotto una valanga in Alto Adige(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in Alto Adige. L'uomo di 50 anni è stato travolto da una slavina a Merano 2000, una montagna che sovrasta la città del Pa ... gazzettadiparma.it

Tragedia in Alto Adige, valanga in valle Aurina: escursionista muore davanti alla moglie. Lei illesaUn escursionista 50enne ungherese ha perso la vita travolto da una valanga in valle Aurina, in Alto Adige. L'uomo si trovava con sua moglie sul sentiero numero 8 'Arthur Hardegen' quando, a quota ... affaritaliani.it

Incidente in montagna a Verbier: muore giovane sciatore travolto da una valanga - facebook.com facebook