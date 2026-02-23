Val Formazza riapre al traffico la strada statale chiusa per rischio valanghe

Il rischio di valanghe ha causato la chiusura della strada statale 659 in Val Formazza. Dopo aver monitorato le condizioni neve, le autorità hanno deciso di riaprire il tratto in località Roccette, rendendo nuovamente accessibili le strade principali della valle. La decisione arriva dopo giorni di controlli e interventi sui punti più a rischio. La riapertura permette ora il passaggio di veicoli e pendolari che avevano sospeso i loro spostamenti.

Annullata la chiusura in località Roccette. La circolazione lungo la strada statale torna garantita 24 ore su 24 Pericolo valanghe cessato e la strada statale della Val Formazza riapre al traffico. La circolazione lungo la Statale, chiusa al traffico nella giornata di lunedì 16 febbraio e poi riaperta solo in alcuni orari nel fine settimana, torna a essere garantita 24 ore su 24.