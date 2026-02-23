Vaiano | 4 milioni per ricostruire dopo l’alluvione ecco i dettagli

L’alluvione ha causato ingenti danni a Vaiano, spingendo il Comune a stanziare quasi 4 milioni di euro per i lavori di ricostruzione. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale mira a riparare strade, edifici pubblici e infrastrutture colpite dal maltempo. Sono previsti interventi concreti per recuperare le aree più danneggiate e garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e sopralluoghi sul territorio.

Il Consiglio comunale di Vaiano ha approvato una variazione di bilancio da quasi 4 milioni di euro, destinata alla ricostruzione post-alluvione. I fondi, ottenuti nell’ambito delle lettere d per la protezione civile, permetteranno interventi strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico e il ripristino delle aree colpite dall’alluvione del novembre 2023. Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria di strade, la ricostruzione di passerelle pedonali e ciclabili, la messa in sicurezza di edifici strategici e la progettazione di interventi su fossi e frane. La sindaca Francesca Vivarelli ha commentato che questa variazione di bilancio apre una nuova fase di ricostruzione del territorio, permettendo di avviare lavori straordinari su tutto il Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

