Uscita d’emergenza chiusa a chiave e personale in nero | sospesa la discoteca abusiva Crystal

La discoteca abusiva di Lainate chiude dopo che le autorità scoprono che, pur avendo una licenza da bar, operava come locale notturno senza autorizzazioni. La struttura presenta un’uscita di emergenza bloccata da tavoli e divani, rendendo difficile l’evacuazione in caso di emergenza. Inoltre, non erano presenti estintori e il personale lavorava senza contratto. La chiusura scatta per motivi di sicurezza e irregolarità. La questione rimane sotto osservazione.

Lainate (Milano), 23 febbraio 2026 – Aveva la licenza per svolgere l’attività di bar ma era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con una sola uscita d’emergenza chiusa a chiave e bloccata da tavoli e divani, senza estintori e personale in nero. La Polizia di Stato, con il comando provinciale dei vigili del fuoco, nell’ambito di controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo, nella notte dello scorso weekend è intervenuta al Crystal Club di Lainate, ha sospeso l’attività, denunciato il proprietario per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e sanzionato amministrativamente per gravi e numerose violazioni in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Uscita d’emergenza chiusa e personale “in nero”: chiusa la discoteca abusiva CrystalLa discoteca abusiva Crystal di Lainate ha chiuso dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto che gestiva l’attività senza autorizzazioni e con grave negligenza.

Blitz al Crystal: attività sospesa. Da bar a discoteca, ma abusivaUn blitz ha scoperto che il Crystal, originariamente autorizzato come bar, funzionava come discoteca senza permesso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiusa discoteca nel Napoletano: 300 clienti in più, antincendio rotto e uscite d'emergenza ostruite; Blitz al Crystal: attività sospesa. Da bar a discoteca, ma abusiva; Lecce, chiuso un locale trasformato in una discoteca abusiva: l'uscita di sicurezza era chiusa con chiavistelli; Jessica Moretti diceva al personale di tenere chiuse le uscite di emergenza.

Faceva discoteca con licenza da bar, sospesa l'attività del Crystal ClubNon un bar ma una discoteca, per di più con una uscita d'emergenza chiusa a chiave e bloccata da mobilio, niente estintori e personale in nero: dopo un controllo ieri poco dopo mezzanotte di polizia e ... ansa.it

Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioC'era un'uscita laterale sul lato ovest del bar Le Constellation, un'uscita che molti dei ragazzi che si trovavano all'interno la notte della strage di Capodanno avevano notato cercando la fuga ... fanpage.it

Dai controlli è emerso che la porta adibita ad uscita di emergenza era chiusa con chiavistelli, priva di maniglione di apertura d’emergenza e con apertura verso l’interno del locale. Erano inoltre assenti le indicazioni del percorso indicante la via di fuga - facebook.com facebook