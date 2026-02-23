Usa | Meta investe 10 miliardi per un maxi data center da 1 gigawatt

Meta ha avviato la costruzione di un data center da 10 miliardi di dollari a Lebanon, in Indiana, per rispondere alla crescente domanda di servizi digitali. La decisione deriva dall’aumento del traffico online e dall’esigenza di potenziare le infrastrutture tecnologiche. L’impianto avrà una capacità di 1 gigawatt e creerà numerosi posti di lavoro nella regione. La fase di realizzazione si prevede avvenga nel prossimo anno.