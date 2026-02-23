Usa | Meta investe 10 miliardi per un maxi data center da 1 gigawatt
Meta ha avviato la costruzione di un data center da 10 miliardi di dollari a Lebanon, in Indiana, per rispondere alla crescente domanda di servizi digitali. La decisione deriva dall’aumento del traffico online e dall’esigenza di potenziare le infrastrutture tecnologiche. L’impianto avrà una capacità di 1 gigawatt e creerà numerosi posti di lavoro nella regione. La fase di realizzazione si prevede avvenga nel prossimo anno.
Meta ha avviato la costruzione di un nuovo data center da 10 miliardi di dollari a Lebanon, in Indiana, in quello che si configura come uno degli investimenti infrastrutturali più rilevanti della sua storia recente. La struttura – progettata per raggiungere una capacità di 1 gigawatt – rappresenta una tappa centrale nella strategia del gruppo per rafforzare la propria potenza di calcolo e sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. In termini energetici, 1 gigawatt equivale a un fabbisogno paragonabile a quello di circa 800.000 abitazioni statunitensi, secondo le stime degli operatori di rete. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Corsa ai data center, Oracle lancia una scommessa da 50 miliardi di dollariOracle investe 50 miliardi di dollari per costruire nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale e data center: l’Italia di fronte a un investimento da 3.000 miliardi per il futuro digitale.L’Italia si prepara ad affrontare un investimento di oltre 3.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meta investe oltre 9 miliardi di euro in Indiana per un maxi data center AI; Maxi intesa da 1 GW: Google punta al solare per i data center; Trump allenta i limiti sulle centrali a carbone.
Meta investe in energia geotermica per i datacenter UsaMeta, la casa madre di Facebook e Instagram, punta sull'energia geotermica per alimentare i suoi datacenter sempre più cruciali nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'azienda - come riporta ... ansa.it
Zuckerberg in tribunale: i social alla sbarra negli Usa Kaley contro Zuckerberg (foto). A Los Angeles una ventenne accusa Meta e YouTube di aver progettato “macchine” per tenere incollati i minori. Mark Zuckerberg davanti a una giuria per la prima volta: il - facebook.com facebook
Il Dipartimento di Sicurezza Usa chiede a Google e Meta i nomi di chi ha criticato l'Ice online: centinaia di mandati x.com