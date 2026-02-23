Usa il Claremont Institute sbotta | Usano l’accusa di estremismo solo per zittire i conservatori

Il Claremont Institute accusa il governo di usare l’accusa di estremismo per silenziare i conservatori. Questa presa di posizione nasce dopo che alcune figure di spicco sono state soggette a indagini sospette, secondo l’istituto. La questione riguarda la volontà di limitare le opinioni di destra attraverso azioni legali o accuse infondate. La disputa si concentra sulla gestione di queste accuse e sui loro effetti sulla libertà di espressione.

La lotta per l’egemonia culturale è uno degli obiettivi principali della seconda amministrazione Trump. Il presidente americano è riuscito a spezzare il connubio tra la Silicon Valley e i movimenti woke, dichiarando anche guerra all’ultraprogressismo che si annida negli apparati governativi e nelle istituzioni universitarie. In questo quadro, l’inquilino della Casa Bianca si sta appoggiando soprattutto a un think tank: il Claremont Institute. Fondato nel 1979 da alcuni allievi del filosofo Harry Jaffa (a sua volta discepolo di Leo Strauss), questo pensatoio ha dato numerosi alti funzionari all’attuale amministrazione americana. 🔗 Leggi su Panorama.it

Ryan Williams: «Usano l’accusa di estremismo solo per zittire i conservatori»Ryan Williams afferma che le accuse di estremismo vengono usate per silenziare i conservatori.

Omicidio Quentin, gli Usa di Trump intervengono: “L’estremismo di sinistra ha un ruolo nella sua morte”L’omicidio di Quentin Deranque, vittima di una violenta aggressione da parte di antifascisti, ha scatenato l’intervento degli Stati Uniti di Trump.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Il capo del Claremont Institute, serbatoio di collaboratori per Donald Trump: «La lotta al woke è appena iniziata, servono leggi. L’immigrazione senza limiti indebolisce la democrazia». - facebook.com facebook