Uomini e Donne Martina De Ioannon | Ho avuto paura di perdere la persona che ho accanto

Martina De Ioannon rivela di aver vissuto momenti di paura per la possibile perdita di Gianmarco, motivo per cui ha deciso di condividere la sua esperienza con i fan. La ragazza invita chi attraversa difficoltà a chiedere aiuto senza timore. Nel frattempo, ha confermato che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, chiarendo le sue intenzioni future nel mondo dello spettacolo.

Martina De Ioannon si racconta senza filtri: la paura di perdere Gianmarco e l'invito ai fan a chiedere aiuto nei momenti più difficili; mentre sfuma la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di vedere Martina De Ioannon nella Casa del Grande Fratello. L'ex protagonista di Temptation Island era tornata al centro del gossip anche per le dichiarazioni di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Ora, però, l'ex tronista torna sui social per raccontare un momento di forte difficoltà vissuto nelle ultime settimane. Un periodo difficile dopo Uomini e Donne Martina, dopo aver chiuso con Ciro Solimeno, è tornata tra le braccia di Gianmarco Steri, la sua non scelta nel dating show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

MARTINA DE IOANNON IN LACRIME CONFESSA TUTTO: “HO AVUTO PAURA DI PERDERLO” — LA VERITÀ SU GIANMARCO CHE NESSUNO SAPEVAMartina De Ioannon si lascia andare alle lacrime e confessa di aver avuto paura di perdere Gianmarco Steri, motivo per cui ha evitato di parlare prima.

Ciro Solimeno: “Ho incontrato Martina De Ioannon fuori da Uomini e Donne quando lei era tronista, ci scrivevamo”Ciro Solimeno ha rivelato di aver contattato Martina De Ioannon, allora tronista a Uomini e Donne, tramite telefonate e messaggi durante il suo percorso, quando era corteggiatore e successivamente scelto.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon si commuove: Ho avuto paura di perdere la persona che ho accantoMartina De Ioannon ha parlato a cuore aperto ai suoi follower, confessando di aver attraversato particolare momento delicato. L'ex tronista ... isaechia.it

Uomini e Donne, Martina De Ioannon si racconta senza filtri: Ho avuto paura di perdere Gianmarco SteriL'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, parla del rapporto con Gianmarco Steri: La paura mi ha fatto sentire viva ... comingsoon.it

