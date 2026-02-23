Uno sportello educativo-psicologico | Al servizio di bambini e famiglie

Si chiama ‘ Invenio ’, lo sportello multidisciplinare educativo e psicologico dedicato a bambini, adolescenti, adulti e famiglie che è stato inaugurato sabato a Tamara, nel locale adiacente al Centro sociale ricreativo culturale Tamarese. A realizzarlo è stata l’associazione Bimbi Felici, guidata dal presidente Gianluca Curcio, che consentirà di fruire di una serie di servizi, dedicati a bambini e adulti. L’apertura dello sportello a Tamara andrà a rispondere a un bisogno della realtà copparese, "dove purtroppo sappiamo – ha spiegato la responsabile del servizio, Domenica Celi – che i genitori devono spostarsi verso Ferrara per far seguire i propri figli da un professionista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sapienza per gli studenti iraniani: tra le misure anche uno sportello di supporto psicologicoLa Sapienza si impegna a sostenere gli studenti iraniani attraverso iniziative concrete, tra cui l’apertura di uno sportello di supporto psicologico.

Tragedia Crans-Montana, la scuola verso l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi. Modugno: “Stiamo già pensando a come potenziare il servizio dello sportello psicologico”Il Liceo Righi di Crans-Montana ha annunciato un rafforzamento del servizio di supporto psicologico per studenti e personale, in seguito alla tragica perdita di Giovanni Tamburi.

