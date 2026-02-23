Universerìe è aperto il bando per la decima edizione del tradizionale instant drama

UNIVERSERÌE, il format teatrale ideato e diretto dalla Compagnia Amor Vacui in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale con l’obiettivo di portare in scena il mondo universitario, arriva alla sua decima edizione. Un instant drama che si ispira ai dispositivi delle serie tv composto da tre episodi e una maratona finale dell’intera stagione, che rende protagonisti le studentesse e gli studenti universitari, coinvolte in prima persona come autriciautori e attriciattori. La decima ed ultima stagione di Universerìe vuole esplorare un tema fondamentale: la fine. Perché è proprio nelle fine delle cose che ci concediamo uno sguardo all’indietro per cercare un senso, perché a volte vorremmo che le cose non finissero mai e perché, ogni fine, se guardata davvero, contiene già l’inizio di qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

