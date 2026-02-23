Unique Market a Industrie Fluviali

Unique Market ha scelto Industrie Fluviali per il suo ritorno il 7 e 8 marzo, attirando molti visitatori con un evento che trasforma un’ex fabbrica in un mercato vibrante. La decisione di sfruttare gli spazi industriali nasce dalla volontà di valorizzare il fascino del luogo e di offrire un’esperienza autentica. Durante i due giorni, artigiani, creativi e appassionati si incontrano per condividere idee e prodotti unici. La manifestazione si conferma come una vetrina per l’originalità locale.

Unique non è solo un market: è un percorso tra visioni creative, materia e ricerca. Su tre livelli – tra piano terra, -1 e terrazze luminose – oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia portano il meglio dell’artigianato contemporaneo, del vintage selezionato e delle eccellenze gastronomiche.Grande protagonista è il mondo del gioiello d’autore: dalle linee essenziali di Angela P Design ai “gioielli selvaggi” in argento e bronzo di Eized; dalle creazioni a cera persa di Aglaia, Clara Coluzzi Jewels, GD Jewelry e Filo di Cera, fino alle lavorazioni in bronzo di Federica Rezzi. Spiccano i richiami mediterranei di Pazari e Nimphsg, i bijoux incisi a mano di PrettyLuna, l’oro vegetale di Oroboros e i gioielli dipinti a mano di Soniante Epoque. 🔗 Leggi su Romatoday.it

