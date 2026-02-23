Undicenne filma bullismo a un anziano | video virale carabinieri

Un ragazzino di 11 anni di Secondigliano ha diffuso un video in cui lui e altri bambini deridono un anziano tra i 60 e i 65 anni. La pubblicazione del video ha scatenato molte reazioni online e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le immagini mostrano i ragazzi che si avvicinano all’uomo, che sembra ignaro della situazione. Le indagini sono in corso per capire meglio come si siano svolti i fatti e chi abbia partecipato.

Un undicenne di Secondigliano, Napoli, è al centro di un’inchiesta per bullismo dopo aver pubblicato un video virale in cui lui e altri bambini prendono in giro un anziano tra i 60 e i 65 anni. La diretta social, durata un minuto e 50 secondi, mostra insulti e battute offensive, con i ragazzini che ipotizzano l’uso di droghe da parte della vittima. I carabinieri, impegnati nel monitoraggio del web, hanno identificato il minore e segnalato il caso alle autorità competenti. La vicenda, emersa ieri sera, ha scatenato un’ondata di indignazione. Il video, rapidamente diventato virale, mostra l’anziano, non in grado di reagire, mentre continua a camminare mentre i bambini lo deridono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

