Un’altra storia di truffe e sopraffazione nell’esercito russo

Un ufficiale dell'esercito russo è stato coinvolto in un caso di truffa legato ai rimborsi per le ferite, causato dall'uso di documenti falsi. Si sospetta che abbia falsificato le certificazioni mediche per ottenere indennizzi ingenti. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di frodi che coinvolge più membri dell’unità d’élite, mettendo in discussione la trasparenza delle pratiche di assistenza agli ufficiali feriti. La vicenda rivela come le false attestazioni possano influenzare le risorse destinate ai militari.

In Russia è arrivato alla fase finale un processo militare piuttosto anomalo. Una unità d’élite dell’esercito e un suo comandante, in passato celebrato dalla propaganda, sono accusati di frode sui rimborsi previsti per i soldati che vengono feriti in combattimento. Di questa storia esistono due versioni: quella delle indagini e quella del comandante, il tenente colonnello Konstantin Frolov. Il New York Times ha parlato con Frolov prima che patteggiasse, decisione che probabilmente attenuerà la sua pena (la sentenza è prevista nei prossimi mesi). Dall’estate scorsa Frolov e altri 34 membri della 83ª brigata di assalto aereo sono accusati di avere sottratto allo stato 200 milioni di rubli, più di 2 milioni di euro, approfittandosi del programma statale che ricompensa i soldati feriti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Memoria, ideologia e sopraffazione: l’oppressione nell’opera di Fabio Mauri La mostra presso la Triennale di Milano propone una riflessione sull’oppressione attraverso l’opera di Fabio Mauri, approfondendo temi come memoria, ideologia e sopraffazione.

L’esercito russo non ha più StarlinkL’esercito russo non può più usare il sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Contest letterario Un’altra storia di SuperAbile Inail; Un caso minore che ha fatto storia: Stefano Nazzi torna a teatro con Indagini Live; Bezzecchi: Questi sono test, il weekend di gara è un'altra storia; Un’altra storia, racconti su disabilità e inclusione, contest SuperAbile Inail.

Un’altra Storia: a Roma il festival diffuso di circo-teatro sulle migrazioniRoma si prepara ad accogliere la prima edizione di Un’altra Storia, festival diffuso di circo-teatro organizzato dall’Associazione L’Archimandrita. Dal 12 settembre al 12 ottobre, il Quartiere ... ilmessaggero.it

Boomdabash: fuori la loro nuova Tutta un’altra storia, il testoI Boomdabash, una delle band italiane più amate e acclamate della scena contemporanea, hanno fatto felici i loro fan con il nuovo singolo Tutta un’altra storia, rilasciato oggi venerdì 29 marzo. Il ... 105.net

#Stramaccioni: "Inter-Bodo, altra storia a San Siro. #Dimarco come Marcelo: vi spiego. #Bastoni Viaggio con gli azzurri e..." x.com

Fabio Cannavaro: ‘NIENTE CONTRO MESSI, MA MARADONA è UN’ALTRA STORIA’ #passionapoli #sscnapoli #forzanapoli #maradona #cannavaro - facebook.com facebook