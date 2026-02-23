Un’agenda globale contro la libertà di parola

L'Organizzazione mondiale della sanità ha promosso un'iniziativa contro la disinformazione, spinta dalla convinzione che le false informazioni minaccino la salute pubblica. Tuttavia, questa campagna è nata anche dalla paura di perdere il controllo sulla diffusione di notizie non ufficiali. Sempre più spesso, le stesse istituzioni che si sono sbagliate su crisi sanitarie e conflitti cercano di limitare la libertà di espressione. La discussione si fa più complessa con il coinvolgimento di piattaforme digitali.

Jim Ferguson su X: “Le Nazioni Unite ora chiedono apertamente un’“azione coordinata a livello globale” per controllare ciò che etichettano come disinformazione e incitamento all’odio online. Non si tratta di proteggere la verità.Si tratta di controllare la narrazione. La storia dimostra che le istituzioni più ansiose di definire la “disinformazione” sono spesso le stesse che si sono sbagliate – o sono state disoneste – riguardo a: Il pericolo non risiede solo nelle false informazioni. Il pericolo è che sia un’autorità centralizzata a decidere cosa sia considerato verità. Una volta che la libertà di parola è regolata a livello globale, il dissenso stesso diventa una violazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Mediaset contro Corona: ‘Non è libertà di parola, è odio e gogna’, lui replicaMediaset risponde a Corona con una nota forte e diretta.

La libertà di parola a giorni alterniLa libertà di parola viene spesso messa alla prova in questi giorni.

Confronto con i teologi (cosa dice davvero la Bibbia) | Mauro Biglino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un 18° Obiettivo di sviluppo spaziale sostenibile, per completare l’Agenda ONU-Giornata del Made in Italy; Amodei contro Trump: lo scontro sul futuro dell’AI etica; Ceo al bivio tra utili e sostenibilità globale; Giustizia sociale: dalla Dichiarazione di Doha all’azione globale.

Intelligenza artificiale e #cybersecurity al centro dell’agenda globale: da @USTreasury al @Europarl_IT, governi e imprese rafforzano la sicurezza digitale tra rischi #AI e nuove regole UE. x.com

LA STRONCATURA IL BOARD È BOCCIATO DAL VATICANO: “ALCUNI PUNTI LASCIANO PERPLESSI” Parolin liquida il consesso nel giorno in cui il tycoon rilancia l’agenda globale dalle guerre fino a Cuba di Roberto Festa FQ - 18.02.2026 - “Ci sono punti - facebook.com facebook