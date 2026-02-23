Una seconda opportunità per l’Ue sui dazi di Trump

La decisione della Corte suprema americana di annullare molte delle tariffe imposte da Trump ha scatenato nuove tensioni commerciali. Nonostante l'esito negativo per l’ex presidente, la sua strategia commerciale rimane una fonte di instabilità per l’Unione Europea. L’Europa si prepara a rispondere alle nuove sfide, cercando di tutelare i propri interessi economici. La questione dei dazi continua a influenzare i rapporti tra Stati Uniti e alleati europei.

Donald Trump ha perso, ma ha scelto di rilanciare il caos sui dazi, dopo che la Corte suprema americana venerdì ha annullato gran parte delle misure tariffarie che ha introdotto dal suo ritorno alla Casa Bianca. Il presidente americano nell’immediato ha annunciato dazi globali del 10 per cento, per portarli al 15 per cento già nella giornata di sabato, a cui si aggiungono i dazi normalmente applicati dagli Stati Uniti ai paesi terzi. L’accordo concluso da Ursula von der Leyen con Trump a luglio è totalmente rimesso in discussione. I dazi saranno più alti di quelli concordati sul campo da golf di Turnberry, in Scozia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tassa sui pacchi, sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglieL'Unione Europea ha adottato misure sui pacchi e sui dazi, seguendo l'esempio delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump.

La mossa del Parlamento Ue contro Trump: stop all’intesa sui daziIl Parlamento europeo valuta un possibile rinvio del voto su due atti legislativi riguardanti l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle intenzioni dell’amministrazione Trump di intervenire sulla Groenlandia.

