una scultura di sabbia per ricordare il piccolo domenico

Nicola Urru ha creato una grande scultura di sabbia raffigurante un neonato con il cuore in evidenza, per onorare la memoria di Domenico. L’opera si trova sulla spiaggia di Sassari, dove l’artista ha deciso di dedicare il suo lavoro. La scena attira l’attenzione dei passanti e invita alla riflessione sul ricordo del piccolo. La scultura rimarrà esposta fino a quando le maree non la cancelleranno.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto. E’ la nuova scultura di sabbia dell’ artista sardo Nicola Urru che ha realizzato il suo altorilievo sul litorale di Sassari per ricordare il piccolo Domenico. Un’opera di quasi 5 metri sulla spiaggia di Platamona sul dramma del bimbo morto sabato e a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. “ Per i genitori del piccolo Domenico, questo non è solo il momento dell’addio, ma il crollo di un intero universo costruito sulla fede nella guarigione. Affidarsi ciecamente alla medicina è un atto d’amore immenso e disperato; trovarsi ora davanti a un esito così tragico genera un senso di smarrimento che nessuna parola può colmare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Marzano di Nola, una comunità in preghiera per il piccolo DomenicoLa Comunità Parrocchiale di San Trifone Martire organizza una preghiera in memoria di Domenico, un bambino di due anni deceduto due giorni fa all’Ospedale Monaldi a causa di un trapianto fallito.

“Addio piccolo”. È morto il piccolo Domenico: l’annuncio devastanteIl piccolo Domenico è deceduto a causa delle complicanze dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Padovani contro la scultura di sabbia in piazza Bra; Benvenuto Ramadan, a Gaza la scritta-scultura di sabbia: Qui c'è ancora vita e speranza; L’amato artista dei castelli di sabbia cacciato dalla spiaggia della California da un lodge di lusso dopo quasi 20 anni; Taysir Batniji, memorie di Gaza.

Una scultura di sabbia per Paolo, il 15enne suicida per bullismoUna nuova opera per ricordare Paolo Mendico, il quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua stanza nel Comune dei santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Una scultura di ... ansa.it

Le parole hanno un peso: la potentissima scultura di sabbia in ricordo di Paolo Mendico, schiacciato dal bullismoSulla spiaggia di Platamona, in Sardegna, è apparsa una scultura di sabbia per rendere omaggio a Paolo Mendico, il quindicenne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che nei giorni scorsi ... greenme.it

#Afragola- Lo scultore Domenico Sepe dedica la sua ultima opera a "Mamma Patrizia" “Il dolore di una madre per non dimenticare…” #Arte #Scultura #Dedica #DomenicoSepe #MadreEFiglio #NanoTV - facebook.com facebook